شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يضم همام طارق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد النادي الإسماعيلي المصري، مع اللاعب العراقي همام طارق، وتعد هذه التجربة هي الرابعة للاعب المنتخب العراقي الأول في الاحتراف الخارجي بعد تجاربه السابقة مع شباب الأهلي دبي والظفرة، والاستقلال الإيراني.
من جانب آخر تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية العراقي، بشكل رسمي مع لاعبي نفط ميسان فاضل كريم ورسلان حنون للدفاع عن ألوان الفريق خلال الموسم المقبل.
وتسعى الهيئة الإدارية لنادي الزوراء وعبر الاتفاق مع مدرب فريقها الكروي الأول على تحقيق صفقتين مع لاعبين أجنبيين لم يتم الاعلان عنهما، كذلك قررت الإدارة الاستغناء عن المحترف السوري حسين جويد الذي من المؤمل أن ينتقل إلى صفوف فريق النفط العراقي.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يضم همام طارق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.