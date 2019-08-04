الإسماعيلي يضم همام طارق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد النادي الإسماعيلي المصري، مع اللاعب العراقي همام طارق، وتعد هذه التجربة هي الرابعة للاعب المنتخب العراقي الأول في الاحتراف الخارجي بعد تجاربه السابقة مع شباب الأهلي دبي والظفرة، والاستقلال الإيراني.

من جانب آخر تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية العراقي، بشكل رسمي مع لاعبي نفط ميسان فاضل كريم ورسلان حنون للدفاع عن ألوان الفريق خلال الموسم المقبل.

وتسعى الهيئة الإدارية لنادي الزوراء وعبر الاتفاق مع مدرب فريقها الكروي الأول على تحقيق صفقتين مع لاعبين أجنبيين لم يتم الاعلان عنهما، كذلك قررت الإدارة الاستغناء عن المحترف السوري حسين جويد الذي من المؤمل أن ينتقل إلى صفوف فريق النفط العراقي.