الجزيرة يفوز ودياً على «إف سي ليدين» بخماسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

فاز الجزيرة في ثالث مبارياته الودية في معسكره الذي يقيمه في هولندا منذ الشهر الماضي، على «إف سي ليدين» أحد الأندية الهولندية بخمسة أهداف مقابل هدف؛ وذلك في المباراة التي دارت بينهما، أمس الأول، في إطار تحضيراته للموسم الجديد.

Advertisements

سجل أهداف الجزيرة ماركوس كينو من ركلة جزاء، ومحمد العطاس، وعبدالله رمضان وزايد العامري «هدفين». وقدم الجزيرة مستوى جيداً على مدار شوطي المباراة، وأنهى الأول بتقدمه بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يضيف هدفين في الفترة الثانية. ومنح الهولندي يورغن ستريبل المدير الفني للجزيرة الفرصة ل21 لاعباً؛ للمشاركة في المباراة على مدار شوطيها بواقع تشكيلة مختلفة في كل شوط، باستثناء زايد العامري الذي استمر طوال 90 دقيقة.

وفي الشوط الأول، دفع ستريبل بتشكيلة ضمت: علي خصيف، سالم راشد، محمد العطاس، خليفة الحمادي، عيسى العتيبة، سيباستيان سياني، خاطر سبيت، خلفان مبارك، حسن خالد، كينو، زايد العامري. وفي الشوط الثاني شارك: سالم خيري، محمد فوزي، مسلم فايز، فارس جمعة، عبد الله إدريس، أحمد محمود، بدر الشبيبي، سلطان الغافري، فيصل المطروشي، عبد الله رمضان، العامري.

وفي سياق آخر، يلتحق المغربي مراد باتنا المنتقل حديثاً إلى صفوف الجزيرة بعقد لمدة سنة قابل للتجديد في صفقة انتقال حر، بتدريبات فريقه قريباً، والذي جاء التعاقد معه مؤخراً بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة ستريبل الذي رشح اللاعب ودعم قرار انضمامه للنادي على ضوء قناعاته الفنية بأنه سيشكل إضافة حقيقية لخط هجوم الجزيرة في الموسم المقبل؛ بعد المستوى الرائع والخبرة الكبيرة التي اكتسبها اللاعب من تمثيله لناديي الوحدة والإمارات خلال المواسم السابقة.