تيتيباس ينهي مشكلة حذائه ويتقدم للدور قبل نهائي واشنطن للتنس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطى ستيفانوس تيتيباس، مشكلة جديدة في الحذاء وواجه غضب بنوا بير خلال فوزه 7-5 و6- صفر الليلة الماضية ليتأهل للدور قبل النهائي ببطولة واشنطن للتنس، وضرب تيتيباس، موعداً مع الأسترالي نيك كيريوس، المثير للجدل في المربع الذهبي، وفقد الفرنسي بنوا أعصابه في الشوط الثالث بالمجموعة الثانية عندما أوقف تيتيباس، المصنف الأول بالبطولة، اللقاء لربط الحذاء.

وأبلغ بنوا الحكم بأن منافسه اليوناني يضيع الوقت‭،‬وقال إنها عادة لدى تيتيباس، الذي أوقف اللعب بسبب مشاكل مع الحذاء في آخر مباراتين له. وبعد استئناف اللعب وخسارة بنوا لنقطة، تظاهر اللاعب الفرنسي بأن لديه مشكلة في حذائه وجلس على مقعده، لكنه لم يتلق تحذيراً من الحكم، ولم يستعد بنوا توازنه بعد الخلاف وفاز تيتيباس بسهولة.

وسدد كيريوس 19 إرسالاً ساحقاً، واحتاج إلى أقل من ساعة ليهزم السلوفاكي نوربرت جومبوش 6-3 و6-3 وسيواجه تيتيباس لأول مرة في مشوارهما.

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وأظهر الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثالث، صلابة خلال فوز رائع 6-4 و7-6 على مارين شيليتش، وسيواجه الألماني بيتر جويوفيتشك الذي هزم البريطاني كايل إدموند 6-3 و4-6 و6-3 في دور الثمانية.

وفي منافسات السيدات، فازت كاتي مكنالي على المصنفة الرابعة سو-وي هسيه 6-4 و6-3 لتبلغ المربع الذهبي في أول مشاركة لها في بطولات رابطة اللاعبات المحترفات.

وستلعب مكنالي (17 عاماً) مع كاميلا جورجي التي هزمت زارينا دياس 6-3 و6-2.

كما تغلبت آنا كالينسكايا على كريستينا ملادينوفيتش 6-4 و4-6 و6-2 لتواجه جيسيكا بيجولا في قبل النهائي.