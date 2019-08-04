إيقاف ميسي 3 أشهر عن المشاركة دولياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول) إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المشاركة الدولية لمدة ثلاثة أشهر إلى جانب تغريمه 50 ألف دولار، وذلك بسبب تصريحاته خلال بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019).

ووجه ميسي انتقادات حادة ل «كونميبول» وادعى أنه يتحيز للمنتخب البرازيلي بعد الخسارة أمام نظيره البرازيلي صفر/‏ 2 في الدور قبل النهائي من كوبا أمريكا وبعدها تم طرد ميسي خلال مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام المنتخب التشيلي في السادس من يوليو تموز، إثر مشادة مع جاري ميدل الذي تم طرده أيضا، وحينها رفض ميسي الصعود إلى المنصة لتسلم ميداليته. وقال ميسي تعليقا على عدم الصعود إلى المنصة: إنه لم يكن يريد «المشاركة في فساد». ووصف كونميبول ادعاءات ميسي حينذاك بأنها «ليس لها أي أساس» وأنها «غير مقبولة». ويحق لميسي، الذي كان قد عوقب بالفعل بالإيقاف مباراة واحدة مع تغريمه 1500 دولار إثر حصوله على البطاقة الحمراء، الاستئناف ضد عقوبته خلال أسبوع واحد. وعوقب ميدل أيضاً بالإيقاف مباراة واحدة مع غرامة 1500 دولار بسبب طرده.تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الأرجنتيني سيستهل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في مارس / آذار المقبل.