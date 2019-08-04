شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يتعاقد مع "شبيه صلاح" وهداف الشواكيش الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة بلدية المحلة مع أحمد رفعت الشهير ب" شبيه صلاح " مهاجم الجزيرة المطروحى بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين حيث بذل مصطفى الشامى عضو مجلس إدارة البلدية والمشرف العام على فريق الكرة بمجهودات ضخمة من أجل إقناع حمدى حفيظ رئيس مجلس إدارة الجزيرة بالموافقة على رحيل اللاعب .

يذكر أن ريفو تألق في صفوف الجزيره المطروحي وقاد الفريق لدور الـ١٦ في كأس مصر مما جعل الأندية تتسارع من أجل الحصول على خدمات اللاعب لكن البلديهة قد حسم الصفقه لصالحه.

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كما تعاقد مجلس البلدية مع إسلام فتحى هداف الترسانة الأسبق الذى رحل فى بداية الموسم المنقضى وعاد لطلائع الجيش ثم رحل لغزل المحلة فى يناير المقبل قبل أن ينضم لصفوف البلدية .

وبتلك الصفقه يكون بلدية المحلة قد تعاقد مع 7 صفقات وهم: وائل على مهاجم شبين وإبراهيم فاضل مدافع مصر ومحمد جمال باك لفت الجزيره وإسلام فتحي مهاجم الترسانه وميدو صانع العاب مالية كفر الزيات وأحمد وفائي لاعب وسط فاركو بالاضافه لريفو.