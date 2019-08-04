شكرا لقرائتكم خبر عن هل اقترب "رامون دياز" من تدريب الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تردد أسم الأرجنتيني رامون دياز المدير الفنى السابق حول إمكانية توليه مسئولية القيادة الفنية لفريق الزمالك خلفًا لخالد جلال الذى تمت إقالته عقب خسارة لقب الدورى، والهزيمة من الأهلى بهدف دون رد فى مباراة القمة 118.

الداهية رامون دياز سبق له العمل فى الدورى المصرى عندما تولى القيادة الفنية لبيراميدز، الأمر الذى يزيد من أسهم الخواجة الأرجنتيني لتولى قيادة الفارس الأبيض، لا سيما وأن دياز ونجله ايمليانو قاما فى الوقت الحالى بمتابعة الحساب الرسمى للزمالك على تويتر مما يشير لوجود مفاوضات مع المدرب.

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وكشف مصدر مطلع إلى أن شروط رامون دياز قد تتسبب فى عرقلة المفاوضات مع إدارة القلعة البيضاء خاصة، وإنه يشترط ضم 6 عناصر لجهازه المعاون بخلاف راتبه الضخم.



الحساب الرسمى للزمالك (1)