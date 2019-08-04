شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. "أبو جبل" يشكر مسئولى سموحة بعد الانتقال إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق سموحة، صورة لشعار فريق سموحة السكندرى خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. وجاءت أبو الجبل قائلا: "3 سنوات قضيتها وسط جدران نادى سموحة من خلاله تم اختيارى للمنتخب مصر لعبت 3 مواسم لم أجد فيهم إلا الحب من خلال اللاعبين والأجهزة الفنية على مدار كل المواسم، ووجدت كل الدعم من مجلس الإدارة، وعلى رأسهم المهندس فرج عامر الذى لم يتوان عن الوقوف بجانبى حتى فى انتقالى إلى بيتى نادى الزمالك شكرًا نادى سموحة". Advertisements

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