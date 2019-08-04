شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مراكز تؤرق دجلة قبل الموسم الجديد.. واللاعب الأشول شرط الخواجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، من مجلس الإدارة برئاسة المهندس ماجد سامى سرعة البحث عن 4 لاعبين لسد ثغرات الفريق الدجلاوى قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد، المقرر له 19 سبتمبر المقبل، وذلك فى إطار خطة تاكيس جونيس والإدارة لتدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة للمنافسة بقوة على المراكز المتقدمة بالدورى الممتاز فى الموسم الجديد، خاصة بعدما تعرض الفريق لمعاناة شديدة فى الموسم المنقضى، وكان يصارع الهبوط حتى تمكن من إنهاء الموسم فى المركز العاشر برصيد 40 نقطة.

وشدد تاكيس جونيس على ضرولاة البحث عن ظهير أيمن ومهاجم ومدافع "اشول" وصانع ألعاب "أشول" لتعويض رحيل السنغالى إبراهيما نداى الذى انتقل لنادى لوزيرن السويسرى، بعقد يقضى بحصول دجلة على 15% فى حال بيع اللاعب من الفريق السويسرى لأى نادٍ آخر، وحصل نادى وادى دجلة على 600 ألف دولار عائد بيع إبراهيما نداى لفريق لوزيرن السويسرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .