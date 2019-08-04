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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يقدم واجب العزاء فى وفاة والد حسنى عبد ربه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك واجب العزاء فى وفاة والد حسنى عبد ربه قائد الإسماعيلى السابق بعد صراع مع المرض .
ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان والد القيصر اليوم الأحد بمسقط رأسه ابو صوير علي أن يقام العزاء مساء الاثنين .
ومن جانبه كتب محمد عواد، حارس الإسماعيلي السابق، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك:" خالص العزاء لكابتن حسني عبدربه وطارق عبدربه واحمد عبدربه في وفاة المغفور له والدهم اللهم ارحمه برحمتك واغفر له وتجاوز عن سيئاته أسألكم الدعاء".
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