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محمد عواد يقدم واجب العزاء فى وفاة والد حسنى عبد ربه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك واجب العزاء فى وفاة والد حسنى عبد ربه قائد الإسماعيلى السابق بعد صراع مع المرض  .

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان والد القيصر اليوم الأحد بمسقط رأسه ابو صوير علي أن يقام العزاء مساء الاثنين . 

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ومن جانبه كتب محمد عواد، حارس الإسماعيلي السابق، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك:" ‏خالص العزاء لكابتن حسني عبدربه وطارق عبدربه واحمد عبدربه في وفاة المغفور له والدهم اللهم ارحمه برحمتك واغفر له وتجاوز عن سيئاته أسألكم الدعاء".

 

 

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