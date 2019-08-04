شكرا لقرائتكم خبر عن فكرى صالح لـ" تايم سبورت " : عصام الحضرى قادر على تولى تدريب حراسة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى فكرى صالح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى الأسبق، أن عصام الحضرى حارس مرمى الفراعنة قادر على تولى تدريب حراسة مرمى الفراعنة خلال الفترة المقبلة بسبب الخبرات التى يمتلكها فى المشاركات فى البطولات الأفريقية و كأس العالم الأخير بروسيا .

وأوضح فكرى صالح خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " تايم سبورت " أن عصام الحضرى قام بكسر كل قواعد كرة القدم و التواجد فى أرض الملعب لسن كبير والظهور بشكل جيد وجاء التوقيت المناسب للاستفادة من هذة الخبرات ونقلها إلى الأجيال القادمة .

وأشار فكرى صالح إلى أن محمد الشناوى حارس مرمى الاهلى أفضل حارس فى مصر لعام 2019 ثم يأتى محمد عواد و محمد أبو جبل بالترتيب من حيث اللإمكانيات التى ظهروا عليها الموسم الماضى .