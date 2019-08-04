أوباما يرتدى رقم 20 فى الزمالك بعد استرداد شيكابالا رقمه المفضل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، قميصه المفضل رقم "10" بعدما عاد اللاعب للقلعة البيضاء عقب انتهاء إعارته لنادى أبولون اليونانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وارتبط القميص رقم 10 فى نادى الزمالك بالأباتشى، حيث كان رقمه المفضل فى المواسم السابقة، وبعد رحيله وانتقاله لصفوف الرائد السعودى على سبيل الإعارة موسم 2017، اهدى شيكا قميصه ليوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، ليستعيده من جديد بعد عودته، وأرتدى أوباما القميص رقم 20. Advertisements شيكابالا يهدى قميصه لأوباما

شيكابالا يستعيد قميصه رقم 10

يوسف أوباما يرتدى القميص رقم 20

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