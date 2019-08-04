شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد حسني عبد ربه بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فارق عالمنا منذ لحظات والد حسني عبد ربه نجم الاسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق وكان الراحل قد تعرض لأزمة صحية في الآونة الأخيرة ليودع عالمنا بعد صراع مع المرض .

وكتب عبد ربه عبر حسابه على فيبسوك:" البقاء لله وحده، توفي والدي رحمه الله عليه قبل قليل".

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