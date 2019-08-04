شكرا لقرائتكم خبر عن رباعي الأهلى يقترب من سموحة بعد استبعادهم من القائمة الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقترب رباعي الأهلى ناصر ماهر وهشام محمد وإسلام محارب ومحمد شريف من الانتقال لسموحة، والذي دخل فى مفاوضات مكثفة مع الإدارة الحمراء لضمهم، بعد استبعادهم من القائمة الإفريقية.

ويعقد مسئولو الأهلى وسموحة جلسة تفاوضية بشأن الرباعي، ستشهد الموافقة على رحيل الرباعي أو بعضهم للفريق السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وضمت قائمة الأهلى الإفريقية كلاً من محمد الشناوى، شريف إكرامي، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجاى، مروان محسن، أزارو، صلاح محسن، وأحمد الشيخ .