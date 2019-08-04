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صور.. مشاركة صفقات الزمالك الجديدة فى التدريبات استعدادًا لبطل الصومال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وشمل المران فقرات تأهيل بالكرة وبدون كرة، بالإضافة لفقرة سرعات شارك فيها اللاعبون، من أجل الوصول لأعلى معدل بدنى، وأدى التدريبات اللاعبون محمود عبد العزيز ومحمد اوناجم وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما وخالد بوطيب ومحمد حسن وأيمن حفني ومحمود حمدي "الونش" وعبد الله جمعة ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام وعمر السعيد وحازم إمام وكريم بامبو بالإضافة لثلاثي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي التدريبات بصورة طبيعية، فيما حصل باقي اللاعبين علي راحه من التدريبات الجماعية بإذن من الجهاز الفني.

 

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وأدى الحراس الثلاثة تدريبات قوية تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس، وظهر الثلاثى بمستوى قوي ومرونه عالية فى التعامل مع التدريبات وهو ما جعلهم ينالوا إشادة المدرب.

 

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وخضع محمود علاء لجلسة علاجية فى بجمانيزيوم النادي على هامش المران، بناءًا على رؤية الجهاز الفنى من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وواصل محمد عبدالشافي ومصطفي فتحي ثنائي الفريق البرنامج المحدد لهم لتجهيزهم  للفتره المقبلة، حيث أدى الثنائي تدريبات بجمانيزيوم النادي.

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