جوارديولا: صلاح لم يكن الأحق بأفضل لاعب في دوري الـ 100 نقطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
استنكر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي استبعاد لاعبيه من المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم، قائلًا أن محمد صلاح فاز بجائزة الأفضل في انجلترا، بينما كان كيفين دي بروين أفضل منه موسم 2017-2018.
وتحدث جوارديولا عن استبعاد لاعبي مانشستر سيتي من المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بست"، قائلًا: "على مدار 8 سنوات تمكن مانشستر سيتي من تحقيق الدوري الانجليزي 4 مرات، وهذا أمر جيد، لكن لم يفز لاعب واحد سواء سيلفا أو كومباني أو يايا توريه بلقب أفضل لاعب في انجلترا."
وتابع: "مع كل الاحترام لمحمد صلاح، لكن كيفين دي بروين في الموسم الذي حصدنا به 100 نقطة (2017-2018)، أكن أفضل على كل الوجوه، مع كل الأحترام لاختلاف الأراء.. لا استطيع أن أتخيل ريال مدريد وبرشلونة يحققون 4 ألقاب ولا يترشح لاعب واحد منهم لجائزة أفضل لاعب في العالم."
ويواجه صلاح رفقة فريقه ليفربول، نظيره مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا، مساء اليوم الأحد، للظفر بكأس درع الاتحاد الإنجليزي 2019-2020.
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