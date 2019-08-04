صحيفة إنجليزية: مدرب المحمدي السابق يطالب بضمه لنيوكاسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشفت تقارير إنجليزية، رغبة المدرب ستيف بروس، المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي، في التعاقد مع الدولي المصري أحمد المحمدي، الظهير الأيمن لفريق أستون فيلا.

وسلطت صحيفة ذا صن البريطانية، الضوء حول رغبة بروس في استقدام المحمدي لصفوف نيوكاسل، ودخوله في صراع مع إدارة النادي للتعاقد مع الدولي المصري.

وأوضحت الصحيفة، أن رغبة بروس تأتي مغايرة لما ترغب به الإدارة التي تحاول التعاقد مع لاعبين صغار.

ولعب المحمدي تحت قيادة بروس في وقت سابق في نادي ساندرلاند قبل 10 أعوام، وأعقبها تجربة في هال سيتي، وتعد أخر تجربة جمعتهما هو استون فيلا والذي رحل عنه بروس.