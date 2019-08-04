أول تعليق من المصري على قيادة إيهاب جلال للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد علي الطرابيلي أمين صندوق نادي المصري البورسعيدي والمتحدث الرسمي للنادي، أن إدارة ناديه تعلم أن إيهاب جلال مرشحًا لقيادة المنتخب المصري في الفترة المقبلة.

وأضاف أمين صندوق النادي المصري في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" في الساعات الأولى من صباح الأحد :"نعلم أن جلال مرشح لقيادة المنتخب إلا أننا لا نريد رحيله".

وتابع :"إيهاب جلال أكد لنا أنه لم يتلق أي عروض لقيادة المنتخب المصري".

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وعلّق "الطرابيلي" على موقف ناديه إذا رحل إيهاب جلال :"سنتعامل مع الموقف لكن لا نريد رحيله عن الفريق خاصة أنه حقق نتائج جيدة منذ توليه القيادة الفنية في منتصف الموسم الماضي".

صاحب الـ51 عامًا تولى قيادة المصري في ديسمبر من العام الماضي ليقود الفريق الساحلي في 20 مباراة ليحقق الفوز في تسع مناسبات مقابل 8 تعادلات وثلاث هزائم.

وكان هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المستقيل قرر قبل رحيله إقالة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري عقب خروج المنتخب من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة من منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم كشف في تصريحات سابقة لمصراوي، عن وجود منافسة بين الثلاثي حسام البدري وحسام حسن وأحمد حسام "ميدو" لقيادة المنتخب في الفترة المقبلة.