النشرة الرياضية.. 3 تغيّرات في دوري الموسم الجديد.. وتريزيجيه يدون أولى بصماته مع أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 3 أغسطس.

بالفيديو.. دورتموند يصعق بايرن ويتوج بالسوبر الألماني

توج فريق بوروسيا دورتموند بلقب السوبر الألماني على حساب غريمه بايرن ميونيخ بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سيجنال ايدونا بارك".

"كاف" يُخطر الزمالك بموعد مباراة ديكاداها الصومالي

ارسل الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" اخطار لإدارة نادي الزمالك، حول موعد إقامة مباراة فريق الكرة أمام ديكاداها الصومالي.

بالفيديو.. خالد الغندور يتعرض لموقف محرج في الساحل بسبب "بليلة"

تعرض خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، لموقف محرج بعدما قام اثنين من جماهير الأهلي بترديد كلمة "بليلة" أمامه في فيديو تم تصويره معه وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

كرة سلة.. سيدات مصر يخسرن بطولة أفريقيا

خسرت سيدات المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 16 عامًا على يد سيدات المنتخب المالي بنتيجة (84 -48) في البطولة التي أقيمت برواندا.

الأهلي يحدد طلبا واحدا لاتحاد الكرة في اجتماع المسابقات

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الاجتماع الذي عقدته لجنة المسابقات باتحاد الكرة اليوم مع مندوبي أندية الدوري المصري كان الهدف منه الاطلاع على رؤية الأندية لشكل المسابقات المحلية في الموسم الجديد (2019-2020).

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بالفيديو.. تريزيجيه يدون أولى بصماته مع أستون فيلا

استطاع محمود حسن "تريزيجيه" أن يصنع هدفًا لصالح أستون فيلا في شباك لايبزيج الألماني في المباراة الودية والتي أقيمت مساء اليوم.

اتحاد الكرة يكشف عن.. 3 تغيّرات في دوري الموسم الجديد

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، خريطة الدوري للموسم الجديد (2019 -2020).

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالكأس

أعلن عامر حسين عضو لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في 16 أو 17 أغسطس الحالي.

رسميا.. تحديد موعد انطلاق دوري الموسم الجديد ومباراة السوبر

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد بدء الموسم الجديد للدوري المصري 2019-2020.

سان جيرمان بطلًا للسوبر الفرنسي للموسم السابع على التوالي

توّج نادي باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم بعدما خطف فوزًا صعبًا بهدفين مقابل هدف على حساب نظيره رين اليوم السبت في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد "شينزن" في الصين.

التدعيم مستمر.. الأهلي يعلن استعادة لاعبه من الجونة

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، استمرار لاعب الوسط الشاب أحمد حمدي مع صفوف الفريق الأحمر بعد انتهاء إعارته للجونة بنهاية الموسم المنقضي (2018-2019).