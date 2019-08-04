خطوة جديدة تقرب المدرب الأغلى بمصر لتدريب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قام الأرجنتيني رامون دايز المدير الفني السابق لفريق بيراميدز بمتابعة حساب نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

ويبحث نادي الزمالك خلال الفترة الحالية عن مدير فني أجنبي بعد رحيل خالد جلال حيث يتولى طارق يحيى القيادة الفنية للفريق الأبيض بصورة مؤقتة.

صاحب الـ59 عامًا يمتلك سجلاً مميزًا في الملاعب العربية حيث قاد الأرجنتيني العديد من الأندية في المنطقة العربية لعل أبرزهم ناديي الهلال واتحاد جدة السعوديين.

دياز كانت آخر تجاربه التدريبية عندما عمل في مصر كمديرًا فنيًا لفريق بيراميدز حيث قاده في 13 مباراة خلال الموسم المنقضي حقق من خلالها الفوز في 8 مناسبات مقابل أربع تعادلات وخسارة وحيدة.

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ويُعد دياز من أعلى المدربين في الدوري المصري حصولاً على أعلى راتب خلال الموسم الماضي وفقًا لما أعلنه تركي آل الشيخ مالك بيراميدز السابق.

آل الشيخ كان قد كتب عبر صفحته على "فيسبوك" أن تكلفة رامون دياز ومساعديه في حال مدد عقده لموسم إضافي ستتجاوز سبعة ملايين دولار بخلاف المكافآت.

رئيس نادي الزمالك أعلن يوم الجمعة الماضي أن أحمد وأمير مرتضى سيغادران مصر أمس السبت من أجل التفاوض مع المدير الفني الجديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

واستطاع فريق الزمالك خلال العام الحالي أن يحقق لقب الكونفدرالية للمرة الأولى في مسيرته بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية، قبل أن يتلقى الأبيض ضربة موجعة في نهاية الموسم بعد خسارة لقب الدوري في الجولات الأخيرة ليحسم الأهلي اللقب للموسم الرابع على التوالي.