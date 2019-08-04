محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الأعزا، نستعرض يوميًا أهم الأهداف التي سجلت خلال الدوريات الأوربية المختلفة يوم السبت 3 أغسطس. كأس السوبر الفرنسي أهداف مباراة باريس سان جيرمان ورين كأس السوبر الألماني Advertisements أهداف مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الكأس الدولية للأبطال أهداف مباراة ميلان ومانشستر يونايتد

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف السبت.. دورتموند يقهر بايرن ميونيخ.. وباريس سان جيرمان يضرب رين بثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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