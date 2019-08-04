رسميًا.. عبد الحفيظ يُعلن القائمة الأفريقية للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، القائمة الأفريقية للفريق التي ستشارك في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، وستتكون من 26 لاعبًا.

وأكد عبدالحفيظ في تصريحاته لقناة الأهلي، أن القائمة ستشهد تواجد كافة الصفقات الجديدة للفريق وهم أليو ديانج، محمد مجدي "أفشة، ومحمود متولي، فيما تم استبعد بعض العناصر لأسباب فنية وطبية.

وأشار إلى أن موقف العناصر الماصبة وهم ؛ سعد سمير، محمد محمود، كريم نيدفيد، سيتم دراسة موقفهم مع استكمال القائمة في يناير القادم.

وشهدت القائمة غياب ناصر ماهر، وأحمد حمدي، بالإضافة إلى مؤمن زكريا العائد من فترة ابتعاد عن اللاعب منذ يناير الماضي.

Advertisements

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد فتحي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمود متولي، علي معلول، محمود وحيد.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، جيرالدو، أحمد الشيخ، جونيور أجايى، رمضان صبحي.

الهجوم: وليد أزارو، صلاح محسن، مروان محسن.