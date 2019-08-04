الصفقة السادسة.. الإسماعلي يتعاقد مع "ميسي العراق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، الحصول على خدمات الدولي العراقي همام طارق والملقب بـ"ميسي العراق" خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

الموقع الرسمي للإسماعيلي ذكر أن محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بذل مجهودًا مكثفة لخطف اللاعب الذي تلقى أكثر من عرض خليجي بمبالغ مالية كبيرة.

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وغادر مدير إدارة التسويق إلى دبي خلال الساعات الماضية من أجل الحصول على خدمات توقيع العراقي والذي سبق وأن لعب في صفوف الاستقلال الإيراني إلا أنه فسخ عقده بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

ولعب همام طارق في صفوف عدة أندية أبرزها القوة الجوية العراقي بجانب أهلي دبي والظفرة الإماراتي والاستقلال الإيرانى، فضلاً عن خوضه ما يزيد عن 50 مباراة دولية مع منتخب العراق.

صاحب الـ23 عامًا أصبح الصفقة السادسة للإسماعيلي في الصيف الحالي بعد التعاقد مع أحمد مدبولي ومحمود عبد العاطي "دونجا" ثنائي الزمالك، وخليل نيمار، والغيني بيكيتى سيلفا، وحمد علي الزوي ظهير أيسر فريق دمنهور.