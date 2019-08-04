وفاة والد حسني عبد ربه بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: توفى والد حسني عبد ربة، لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق اليوم السبت، بعد صراع مع المرض. وكتب عبد ربه عبر حسابه على فيبسوك:" البقاء لله وحده، توفي والدي رحمه الله عليه قبل قليل". Advertisements وأضاف:" الجنازة عقب صلاة العصر يوم الأحد بمسجد "نور الله" بمدينة أبو صوير، والعزاء مساء الإثنين بمدينة أبوصوير". وأتم:" أرجو الدعاء لوالدي بالرحمة والفردوس الأعلي". ومن جانبه كتب محمد عواد، حارس الإسماعيلي السابق، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك:" ‏خالص العزاء لكابتن حسني عبدربه وطارق عبدربه واحمد عبدربه في وفاة المغفور له والدهم اللهم ارحمه برحمتك واغفر له وتجاوز عن سيئاته أسألكم الدعاء".

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