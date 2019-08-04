رئيس الزمالك يواصل هجومه على كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد رئيس نادي الزمالك أن محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق، باع نفسه من أجل المال، مشيرًا إلى أن الطفل الباكي معتز رمضان أعطاه درسًا في كرة القدم.

وكان فيديو انتشر لأحد الأطفال، يدعى معتز رمضان، يبكي لعدم قبوله في اختبارات ناشئي الزمالك بالإسكندرية.

وقال رئيس الزمالك، في فيديو عبر المركز الإعلامي لناديه مساء اليوم السبت: "الطفل معتز أعطى درسًا لكهربا العاق ولوالده ولأي لاعب لا يعرف قيمة الزمالك".

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وأضاف بحضور معتز: "هذا الطفل البالغ من العمر 13 عامًا لم يشاهد في حياته الزمالك ينتصر إلا منذ عام 2014، ورغم ذلك يعشق نادي الزمالك وبكى من أجله".

وأتم: "الطفل معتز نموذج محترم يُحتذى به، ولذلك تم تكريمه بمنحه العضوية الشرفية للنادي وحضور جميع مباريات الفريق، ومن الآن أصبح لاعبا في نادي الزمالك".

يُذكر أن كهربا رحل عن الزمالك بأزمة مع إدارة النادي، حيث انتقل إلى نادي ديسبروتيفو دي أفيس البرتغالي، على أن يلعب هناك ببطاقة دولية مؤقتة.