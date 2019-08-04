جوارديولا: دي بروين كان الأحق من محمد صلاح بجائزة الأفضل

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن لاعبه كيفين دي بروين بالفوز كان الأحق، بجائزة افضل لاعب في الدوري الانجليزي بالموسم قبل الماضي، الذي فاز فيه محمد صلاح لاعب ليفربول، بعد تقديمه موسمًا

استثنائيًا وحصوله على جائزة الحذاء الذهبي.

قال جوارديولا في تصريحات صحفية: "في اخر ثمان سنوات فاز مانشستر سيتي بلقب الدوري اربع مرات ولم يفز اي من لاعب

الفريق بجائزه الافضل في الموسم بالدوري أبدًا".

واضاف جوارديولا: "ومع ذلك لم يحقق أحد جائزة أفضل لاعب بالموسم، لا أجويرو ولا سيلفا ولا فينسنت كومباني ولا يايا توريه، حتى في العام الذي حصدنا خلال 100 نقطة ومع كامل احترامي لصلاح لكن دي بروين كان فوق الجميع!".