أعلن حسني عبد ربه نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، منذ قليل، عن وفاة والده، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكشف حسني عبد ربه أن صلاة الجنازة على والده ستكون عقب صلاة العصر، اليوم الأحد، بمسجد نور الله بمدينة أبو صوير في محافظة الإسماعيلية، والعزاء غدا الإثنين، بمدينة أبو صوير مقر إقامة العائلة والده ستكون عقب صلاة العصر، اليوم الأحد، بمسجد نور الله بمدينة أبو صوير في محافظة الإسماعيلية، والعزاء غدا الإثنين، بمدينة أبو صوير مقر إقامة العائلة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والد حسني عبد ربه.. والعزاء غدًا بالإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.