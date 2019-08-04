يلتقى فريق الترسانة مع الشعلة السعودى الخميس المقبل بميت عقبة فى إطار اللقاءات الودية استعدادا للقسم الثانى . الثانى . كان الترسانة تحت قيادة علاء ميهوب قد لعب أربع مباريات أمام بنى سويف وفاز 4 / 3 ، وتعادل أمام الصفوة بدون اهداف والخسارة أمام خورفكان الإماراتى وأحد السعودى بهدف نظيف مباريات أمام بنى سويف وفاز 4 / 3 ، وتعادل أمام الصفوة بدون اهداف والخسارة أمام خورفكان الإماراتى وأحد السعودى بهدف نظيف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الترسانه يواجه الشعلة السعودي..الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.