ياسمين الجويلي تفوز بذهبية البطولة العربية للكاراتيه للشباب

توجت البطلة الأولمبية "ياسمين الجويلي" لاعبة منتخب مصر للكاراتيه بالمركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة العربية للشباب تحت 21 سنة والمقامة حاليًا في تونس. العربية للشباب تحت 21 سنة والمقامة حاليًا في تونس. ونقام البطولة العربية للكاراتيه خلال الفترة من 1 إلى 5 من شهر أغسطس الجاري وتضم قائمة منتخب مصر 38 لاعب ولاعبة.

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