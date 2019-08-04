مدرب أستون فيلا : تريزيجيه تأقلم مع الفريق ومن الممكن أن يشارك في مباراة توتنهام

قال دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، إن محمود تريزيجيه تأقلم سريعًا مع الفريق بعد انضمامه مؤخرًا للنادي.
وأوضح سميث خلال تصريحات صحفية اليوم، " تريزيجيه تأقلم سريعًا مع زملاؤه بأستون فيلا، وأعتقد أن مواطنه المصري أحمد المحمدي له دور كبير في ذلك".
وأبرم نادي أستون فيلا سلسلة تعاقدات استعدادًا للموسم الجديد من البريميرليج، حيث أنه تعاقد مع 12 لاعبًا ليمثلوا صفوف الفريق في الموسم الجديد، بتكلفة مالية ناهزت 100 مليون جنيه استيرليني.
وأضاف المدير الفني لأستون فيلا " لقد ذهبت لمشاهدة تريزيجيه في كأس
وأكمل " من الممكن أن يشارك تريزيجيه في مباراة افتتاح البريميرليج أمام توتنهام، فاللاعب تأقلم مع زملاؤه بالفريق".
ويلتقي أستون فيلا مع نظيره توتنهام في العاشر من أغسطس الجاري في افتتاح البريميرليج.
جدير بالذكر أن محمود تريزيجيه انتقل حديثًا لصفوف أستون فيلا، قادمًا من نادي قاسم باشا التركي.
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