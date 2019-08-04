الالومنيوم يتعاقد مع مدافع البلدية

تعاقد نادي الألومنيوم مع سعد محسن مدافع بلدية المحلة وفاركو الأسبق فى صفقة انتقال حر. فى صفقة انتقال حر. كان ياسر الكنانى المدير الفنى للألومنيوم قد طالب الإدارة بسرعة التعاقد مع اللاعب خاصة نظرا لإمكانياته اللاعب جيدا.

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