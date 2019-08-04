رسمياً.. الإسماعيلي يتعاقد مع العراقي طارق همام لثلاثة مواسم

نجح مسؤول مجلس إدارة الإسماعيلي إنهاء التعاقد مع العراقي طارق همام لمدة ثلاثة مواسم خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.
ويبلغ اللاعب من العمر 23 عاماً، وتعاقد اليوم مع الدراويش عقب فسخ تعاقده مع ناديه السابق الاستقلال الإيراني بسبب أزمة حصوله
ويسعى الدراويش لدعم صفوف الفريق بالعديد من اللاعبين خلال الموسم المقبل، وانهي مشوارة بالدوري الموسم الماضي وهو يحتل المركز السابع برصيد43 نقطة.
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