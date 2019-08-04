تلقت ادارة الزمالك ، اخطارا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة مباراة الذهاب بين الزمالك وفريق ديكاداها الصوماليفي دور ال 64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الأحد المقبل 11 أغسطس الجاري ، في العاشرة مساء على ملعب بتروسبورت .
وتقام مباراة العودة في القاهرة ايضا على ملعب بتروسبورت ، بعد موافقة "كاف" خوض المباراتين في القاهرة .
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يواجه فريق ديكاداها الصومالي 11 أغسطس ببتروسبورت بذهاب دورى الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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