الزمالك يواجه فريق ديكاداها الصومالي 11 أغسطس ببتروسبورت بذهاب دورى الأبطال

تلقت ادارة الزمالك ، اخطارا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة مباراة الذهاب بين الزمالك وفريق ديكاداها الصومالي

في دور ال 64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الأحد المقبل 11 أغسطس الجاري ، في العاشرة مساء على ملعب بتروسبورت .

وتقام مباراة العودة في القاهرة ايضا على ملعب بتروسبورت ، بعد موافقة "كاف" خوض المباراتين في القاهرة .