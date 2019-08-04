بعد داني ألفيس.. ساو باولو يتعاقد مع مدافع أتلتيكو مدريد

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي عن التعاقد مع خوانفران توريس لاعب نادى أتلتيكو مدريد الإسباني عقب انتهاء عقده مع النادى الاسبانى . ووقع اللاعب صاحب 34 عاماً على عقد يمتد حتى عام 2020 مع ناديه الجديد ليلحق بداني ألفيس نجم برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي عقب نهاية عقده. الإيطالي السابق بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي عقب نهاية عقده. وقضى اللاعب 9 سنوات بقميص أتلتيكو مدريد شارك في 355 مباراة وحقق 7 ألقاب أهمها التتويج بلقب الدوري الإسباني في موسم 2013-14 وكأس ملك إسبانيا موسم 2012-13 مع الوصول إلى نهائي مسابقة 2013-14 وكأس ملك إسبانيا موسم 2012-13 مع الوصول إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في مناسبتين 2013-14 و2015-16. يذكر اللاعب كان يمتلك عرضاً من الدوري الأمريكي وتحديداً من قبل نادي شيكاجو فاير ولكن خوانفران فضل الانتقال إلى الدوري البرازيلي،على خطى داني ألفيس الذي وقع لثلاث سنوات مع ساو باولو ليختم حياته الكروية في بلده البرازيل.

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