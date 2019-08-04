للمرة الثانية... منتخب مصر يحقق برونزية العالم في سباق السباحة بالزعانف

حقق منتخب مصر برونزية السباحة بالزعانف في المياة المفتوحة لمسافة 6 كيلو متر وذلك بعد منافسة قوية مع لاعب المنتخب الروسي و الذي جاء في المركز الاول و المنتخب الاوكراني في المركز الثاني.

و قد نجح اللاعب مازن السيد في احراز الميدالية البرونزية الثانية للمنتخب المصري خلال بطولة العالم في انجاز جديد لمصر.

و من جانبة اعرب فارس أبوزيد مدرب منتخب مصر عن سعادة بعد أن توقع أن يحقق منتخب مصر ميدالية أخرى في سباقات فردي الناشئين مسافة 6 كيلو وهو ماتحقق للمنتخب في ظل الدعم الدائم و المستمر من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و

يذكر ان مصر حصدت اول ميدالية لها في البطولة صباح اليوم و حصلت على برونزية سباق 4×2 كيلو في المياه المفتوحة حيث جاءت في المركز الثالث بعد روسيا وأوكرانيا ، ومثل مصر في السباق كل من مازن السيد و لوجي ياسر و سلمي رمضان و محمود وليد حيث سجلوا ساعة و٢١ دقيقة وثلاث ثواني.

وكانت اخر ميدالية حصل عليها المنتخب الوطنى للسباحة بالزعانف كانت في بطولة العالم عام 2014.

مدرب منتخب مصر عن سعادة بعد أن توقع أن يحقق منتخب مصر ميدالية أخرى في سباقات فردي الناشئين مسافة 6 كيلو وهو ماتحقق للمنتخب في ظل الدعم الدائم و المستمر من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري و العربي و عضو الاتحاد الدولي للغوص و الانقاذ.يذكر ان مصر حصدت اول ميدالية لها في البطولة صباح اليوم و حصلت على برونزية سباق 4×2 كيلو في المياه المفتوحة حيث جاءت في المركز الثالث بعد روسيا وأوكرانيا ، ومثل مصر في السباق كل من مازن السيد و لوجي ياسر و سلمي رمضان و محمود وليد حيث سجلوا ساعة و٢١ دقيقة وثلاث ثواني.وكانت اخر ميدالية حصل عليها المنتخب الوطنى للسباحة بالزعانف كانت في بطولة العالم عام 2014.

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