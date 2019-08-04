رياضة | بنى عبيد يعسكر في بلطيم استعدادا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنى عبيد يعسكر في بلطيم استعدادا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجد الفريق الأول بنادى بنى عبيد في مدينة بلطيم الساحلية من أجل إقامة المعسكر الصيفى إستعدادا لإنطلاقة الموسم الجديد بالقسم الثالث.

ومن المقرر أن يستمر حتى الجمعه المقبلة، ويتخلله تدريبات بدنية على شواطئ بلطيم وتركيز كامل على الإرتقاء بالعنصر البدنى تحت بقيادة فنية للكابتن عادل صديق وجهازه المعاون.

وكان مجلس إدارة بنى عبيد برئاسة هرماس رضوان قد نجح فى إبرام ١٥ صفقة جديدة للفريق وينضم إليها تسعة لاعبين قدامى بالإضافة لثلاث لاعبين من ناشئي النادى حسبما صرح محمد عبدالنبى المتحدث الإعلامى لنادى بنى عبيد ل"الخليج 365 الرياضى".

وأضاف أن الفريق سيجرى عدد من المباريات الودية عقب العودة من المعسكر وقد تأكد ملاقاة سمنود ونبروه والزعفران وغزل المحلة فيما ننتظر موافقة أندية الإسماعيلى والمصرى وبيراميدز على إقامة مباريات ودية.