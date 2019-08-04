رياضة | نشرة أخبار النصر السعودي اليوم السبت 3-8-2019: نجم الفريق على أعتاب الدوري التركي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار النصر السعودي اليوم السبت 3-8-2019: نجم الفريق على أعتاب الدوري التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يوم السبت الموافق 3-8-2019، أبرزها النصر يكشف مصير ثنائي الفريق من المشاركة آسيويًا، ونجم الفريق على أعتاب الدوري التركي

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي النصر على مدار اليوم السبت الموافق 3-8-2019 كالتالي:

النصر السعودي يوجه صدمة للجماهير بشأن الصفقات

تلقت جماهير نادي النصر السعودي صدمة قوية، وذلك بعدما ألمح عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي إلى أن الفريق لن يجري أي صفقات جديدة خلال سوق الإنتقالات الصيفة، وذلك على الرغم من كون "العالمي" لم يضم حتى الآن سوى لاعب واحد فقط، ولكن يبدو بإن إدارة النصر ترى الفريق كامل العدد وليس في حاجة إلى أي إضافات جديدة قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2019-2020.

وكان "عبد العزيز بغلف" عضو شرف النادي، قد ألمح إلى وجود إمكانية لعدم حدوث أي صفقة جديدة لنادي النصر في الميركاتو الحالي، وذلك بعدما طالب "بغلف" من أعضاء ومشجعي النادي عدم الهجوم على إدارة النادي بسبب عدم تعاقدها مع صفقات جديدة، خاصة لعدم توفر لاعبين محليين وأجانب مناسبين في السوق على حد وصفه.

وأشار "بغلف" في حديثه إلى كون نادي النصر يملك بين صفوفه عدد كبير من اللاعبين المميزين، والقادرين على موصلة المشوار نحو تحقيق البطولات والألقاب في الموسم المقبل.

النصر يكشف مصير حمدلله وجوليانو من المشاركة آسيويًا

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن نادي النصر يجهز الثنائي، الدولي المغربي "حمدلله" وكذلك البرازيلي "جوليانو" من أجل المشاركة في مباراة النصر والوحدة في دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

وقالت الصحيفة، بأن المدرب البرتغالي لنادي النصر السعودي، روي فيتوريا، أكد على جاهزية المغربي عبد الرزاق حمد الله الفنية والبدنية والذي أصبح قادر بالفعل على قيادة خط هجوم الفريق في الموسم المقبل، وهذا في الوقت الذي عاد فيه اللاعب البرازيلي "جوليانو" من الإصابة وخاض تدريبات تأهيلية مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وكذلك تحدثت الصحيفة عن التشكيل المتوقع لنادي النصر في مباراة الوحدة والتي ستقام على أرضية ملعب "الملك فهد الدولي" بالعاصمة السعودية "الرياض"، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: الأسترالي جونز

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خط الدفاع: سلطان الغنام وعمر هوساوي والبرازيلي مايكون وعبد الرحمن العبيد.

وخط الوسط: عبد الله الخيبري وعبد الرحمن الدوسري زفرج الغشيان وجوليانو وفهد الجميعة.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

مهاجم النصر السابق ينتقل للشباب

أعلن نادي الشباب السعودي منذ قليل عن تعاقده مع اللاعب الدولي السعودي "محمد السهلاوي" قادمًا من صفوف نادي النصر، مؤكدًا بأن عقد اللاعب مع ناديه الجديد يستمر لمدة عام واحد فقط.

وكتب نادي الشباب تدوينة قصيرة بخصوص التعاقد مع السهلاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقال فيها: "وقع رئيس مجلس إدارة نادي الشباب الأستاذ خالد البلطان رسميًا مع اللاعب الدولي محمد السهلاوي، وذلك لتمثيل الفريق لمدة موسم رياضي واحد، بدورها، تمنت إدارة النادي التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة مع شيخ الأندية، وأن تكون حافلة بالإنجازات".

ويذكر بأن محمد السهلاوي كان يلعب في صفوف نادي النصر السعودي منذ عام 2009 وحتى نهاية الموسم الماضي، ولكن اللاعب وإدارة ناديه السابق قد أتفقا على رحيله بشكل مجاني إلى أي نادي يرغب في الحصول على خدماته.

جوليانو على أعتاب الدوري التركي

كشفت التقارير الصحفية التركية في الساعات الماضية عن وجود صراع كبير بين عدة أندية تركية ترغب في الحصول على خدمات الدولي البرازيلي "جوليانو دي بولا" لاعب نادي النصر السعودي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما قدم اللاعب مستوي جيد رفقة "العالمي" في الفترة الأخيرة.

وقال موقع يدعى "24saatfutbol "، بأن أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب هو نادي جالطة سراي بطل الدوري في الموسم الماضي، وكذلك نادي "بشاك شهير"، ولكن يبدو بأن الأخير هو الأكثر جدية في المفاوضات بحسب الصحف التركية.

يذكر بأن إدارة نادي النصر كانت قد أعلنت في وقت سابق عن عدم رغبتها في التنازل عن خدمات البرازيلي "جوليانو"، والذي يعد واحد من الركائز الأساسية في الفريق وقد تم قيده في في القائمة الآسيوية خلال الأيام الماضية.