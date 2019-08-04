رياضة | بدون كهربا.. ديسبورتيفو أفيس يودع كأس البرتغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون كهربا.. ديسبورتيفو أفيس يودع كأس البرتغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع فريق ديسبورتيفو أفيس منافسات كأس البرتغال، بعد الخسارة أمام جل فيسنتي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في الدور التمهيدي للبطولة.

ولم يشارك محمود عبدالمنعم كهربا في المباراة، حيث تم استبعاده من قائمة الفريق بسبب أزمته مع الزمالك.

ديسبورتيفو كان البادئ بالتسجيل عن طريق ويلينتون بالدقيقة 53، وتعادل جل فسينت عبر اللاعب ساندرو ليما في الدقيقة 63، وأضاف زميله لورينسي رودريجيز الهدف الثاني بالدقيقة 72، وتعادل بيو لفريق "كهربا" بالدقيقة 75 من زمن اللقاء.

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وخطف بوزاهيدار كرايف هدف الفوز لفريق فيسنتي بالدقيقة 92، ليفوز فريقه 3-2.

وشهدت المباراة إهدار فريق ديسبورتيفو أفيس ركلة جزاء في الدقيقة 34 من زمن اللقاء كانت كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء.

وبتلك النتيجة يودع فريق ديسبورتيفو أفيس منافسات بطولة كأس البرتغال مبكرًا.