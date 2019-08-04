رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم: البرسا يحسم صفقته الرابعة ويقترب من الخامسة النارية وفالفيردي يعلن عن التشكيل الأساسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم: البرسا يحسم صفقته الرابعة ويقترب من الخامسة النارية وفالفيردي يعلن عن التشكيل الأساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 3 - 8 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.

وإليكم أهم أخبار برشلونة الاسباني اليوم السبت 3 أغسطس لعام 2019:-

- صن البريطانية: برشلونة حسم صفقته المُستحيلة ويتبقي الإعلان الرسمي

كشفت تقارير صحفية بريطانية، إلى أن برشلونة الإسباني بات قريبًا جدًا من حسم صفقة نيما دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن برشلونة قريب جداً من ضم نيمار جونيور من باريس سان جيرمان وذلك خلال الفترة الحالية ويأتي ذلك رغم المنافسة مع ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة أن كل شيء يسير في الطريق الصحيح وأن الصفقة سيعلن عنها في أخر أيام الميركاتو.

وأعلن نيمار رغبته من قبل بأنه يريد العودة من جديد إلى صفوف البلوجرانا، إلا أن ناصر الخليفي مالك نادي باريس لا يريد ترك اللاعب البرازيلي بسهولة.

- برشلونة يجهز لتقديم عرضه الأول من أجل نيمار

أفادت تقارير صحفية عالمية، أن نادي برشلونة الإسباني، سوف يبدأ مفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل البرازيلي نيمار دا سيلفا، ومن المتوقع ان يقدم عرضا رسميا في الايام القليلة المقبلة.

ووفقًا لما ذكره موقع "Goal" العالمي، فإن باريس سان جيرمان قد أوضح أن الشاري لو لم يكن البارسا لكان قد تم نقل نيمار منذ فترة بالفعل، ولكن النادي الباريسي دائما يفضل تعقيد الأمور على ادارة البارسا.

وعلى ذلك فإن النادي الكتالوني، سيتحرك الأن رسميا من أجل ضم نيمار، وسيقدم عرضًا، سوف يفيد في دراسة السعر المطلوب.

- مفاجأة من ميسي للاعبي برشلونة

يستعد نجم وقائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، للعودة لتدريبات فريقه استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ميسي يجهز مفاجأة لزملائه، حيث قرر الانتظام في تدريبات الفريق الكتالوني اليوم، رغم أنه لديه إذن من الجهاز الفني للفريق بعدم المشاركة في التدريبات حتي غدًا الأحد.

وعاد ميسي إلى مدينة برشلونة صباح اليوم، قادماً من جزيرة إيبيزا، حيث كان يقضي عطلته الصيفية هناك برفقة عائلته.

الجدير بالذكر أن ميسي تأخر في الانضمام إلى تدريبات برشلونة، نظراً لمشاركته في بطولة كوبا أميركا هذا الصيف، رفقة منتخب بلاده الأرجنتين.

- فالفيردي يعلن عن تشكيل برشلونة الأساسي للموسم الجديد

استقر أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، على تشكيلة فريقه الأساسية التي سيخوض بها الموسم الكروي الجديد سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.

وجاءت تشكيلة الفريق الكتالوني التي استقر عليها فالفيردي على النحو التالي :

حراسة المرمي: تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - بيكيه - لينجليت - سيميدو

خط الوسط: دي يونج - بوسكيتش - ميلو

خط الهجوم: جريزمان - سواريز - ميسي

- تفاصيل صفقة برشلونة الجديد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، عن التفاصيل المادية لصفقة انتقال جونيور فيربو ظهير أيسر ريال بيتيس إلى برشلونة التي أصبحت على وشك الانتهاء.

وأشارت التقارير إلى أن الصفقة تمّت بالفعل وبرشلونه سيتعاقد مع جونيور فيربو، وفقط تبقى الإعلان الرسمي عن انتقال اللاعب لـ"كامب نو".

وأوضحت التقارير أنه من المتوقع أن يكون اليوم الفحص الطبي، كما أن قيمة الصفقة 18 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 25 مليون يورو.

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ويذكر أن نادي برشلونة دخل في مفاوضات مع ظهير ريال بيتيس لكي يكون بديلاً للظهير جوردي ألبا وينافسه على مركزه خلال الموسم الجديد.

- الصفقة حسمت.. برشلونة يتخلص من نجمه

كشفت تقارير صحفية بريطانية عديدة، أنه سيحدث لقاء بين رئيس نادي أرسنال الإنجليزي، ونظيره رئيس نادي برشلونة الإسباني، غداً الأحد، على هامش لقاء كأس خوان جامبر لمُناقشة اعارة فيليب كوتينهو.

‏وقالت العديد من الصحف البريطانية، وعلى رأسها "ميرور، ‏ديلي ستار، إكسبريس" أنه من المقرر أن يجتمع رؤساء أرسنال مع مسؤولي برشلونة من أجل صفقة اعارة النجم البرازيلي فيليبي كوتينهو.

وأكدت التقارير على أن البارسا صار منفتح على فكرة الإعارة، وسيسمح للبرازيلي بالرحيل المؤقت للمدفعجية، مقابل 35 مليون يورو.

ومن ثم فإن راؤول سانهيلي، المُدير الرياضي السابق في البارسا والمدير الرياضي الحالي لـ أرسنال، سيطير إلى برشلونة من أجل انهاء صفقة اعارة فيليب كوتينهو.

- لاعب جديد يرحل عن برشلونة

أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن الشاب أوريول بوسكيتس لاعب برشلونة الإسباني بات قريبًا من الانتقال لصفوف نادي أوتريخت الهولندي.

وقالت الصحيفة أن أوتريخت هو خيار مناسب لبوسكيتس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن كل شيء يسير نحو انتقال لاعب برشلونة إلى صفوف الفريق الهولندي، وأن الصفقة ستغلق في الساعات القليلة القادمة.

- برشلونة يحدد موعد إجراء الفحص الطبي على الصفقة الجديدة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موعد خضوع جونيور فيربو الوافد الجديد لبرشلونة للفحص الطبي بعد إنهاء الصفقة بشكل رسمي في الساعات الماضية.

وكان مسئولو برشلونة قد نجحوا في التوصل لاتفاق رسمي مع ريال بيتيس للتعاقد مع جونيور فيربو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد مفاوضات مكثفة.

واكدت التقارير على أن فيربو سيصل خلال الساعات القادمة بحد أقصي يوم غد الأحد إلى مدينة برشلونة للخضوع للفحص الطبي تمهيداً لإعلان الصفقة.

- برشلونة ينهي الصفقة الرابعة

حسم نادي برشلونة الإسباني الصفقة الرابعة في الميركاتو الصيفي، بعد ضمه كل من دي يونج ونيتو وجريزمان.

وكشف شبكة "سكاي سبورتس" عن اتفاق برشلونة مع نظيره نادي ريال بيتيس من أجل التعاقد مع ظهيره الأيسر الدولي جونيور فيربو ولكن في انتظار الإنتهاء من بعض التفاصيل الصغيرة.

ولعب فيربو لعدة أندية مغمورة قبل الانضمام لبيتيس عام 2014، وخاض معه 43 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 7 آخرين

- برشلونة يحدد سعر كوتينيو للإعارة

قرر نادي برشلونة الإسباني، التهاون في فكرة رحيل البرازيلي فيليب كوتينهو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت بعض التقارير الصحفية اليوم، إلى أن البلوجرانا لا يمانع في رحيل اللاعب على سبيل الإعارة مقابل 25 مليون يورو.

وأضافت، أن فالفيردي المدير الفني لن يستعين باللاعب ضمن خطته بالموسم الجديد.

واختتمت، الفريق الكتالوني أصبح ينتظر العروض المقدمة للاعب لبحثها من أجل التعاقد مع أسماء جديدة.