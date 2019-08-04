رياضة | عاجل.. رسالة نارية غامضة من نجم الأهلي (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رسالة نارية غامضة من نجم الأهلي (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أطلق مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تغريدة غامضة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل تويتر.
وغرد لاعب الأهلي قائلا :"الدنيا رايحة وجايه. هنشوف الدنيا هتودينا على فين".
وأضاف :"دائمًا نعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شيء غير المشاهدة".
وتابع "مافيش حاجة بتفضل على حالها.. ربنا يهدي الجميع".
وأتم :"طريقة المعاملة.. فن!! مجرد سؤال".