رياضة | هل ينتقل بوجبا إلى ريال مدريد؟.. سولساشر يُجيب وينتزع قلب زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل ينتقل بوجبا إلى ريال مدريد؟.. سولساشر يُجيب وينتزع قلب زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، صدمة كبيرة لنادي ريال مدريد الإسباني، حول مصير لاعبه الدولي الفرنسي بول بوجبا.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية، عقب الفوز على ميلان بالكأس الدولية للأبطال: ليس لدي ادنى شك بأن بوغبا سيستمر لاعباً للفريق هذا الموسم".

ومن الجدير بالذكر أن النادي الملكي يسعى جاهدًا للتعاقد مع بوجبا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بأوامر من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لتدعيم خط وسط الميرنجي.