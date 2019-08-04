الان تتابع شاهد .. « الجراد » يلتهم أرضية ملعب المحالة ! #ابها #ضمك والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-ابراهيم آل صالح
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطعاً لملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها ” المحالة ” حيث تواجد الجراد داخل أرضية الملعب و أكل اأضية الملعب الطبيعية، و ظهر في المقطع المتداول أحد عمال النادي و هو يحاول إبعاد الجراد من أرضية الملعب و لكن الكمية الهائلة جعلت الموقف أكثر صعوبة
و يعد ملعب المحالة الملعب الرئيسي لناديي ضمك و أبها بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى في الموسم الماضي و سيلعب الناديان على أرضية الملعب في الموسم القادم بالدوري السعودي للمحترفين و سيلعب نادي ضمك أولى المباريات في ملعب المحالة يوم الـ13 من شهر سبتمبر القادم أمام الاتحاد و سيلعب أبها يوم الـ14 من سبتمبر امام الوحدة
يذكر أن ملعب المحالة يخضع للتجهيزات و البناء و يتسع الملعب إلى 20000 مقعد .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. « الجراد » يلتهم أرضية ملعب المحالة ! #ابها #ضمك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.