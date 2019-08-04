الامارات | مفكرة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مفكرة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدرع الإنجليزية ليفربول - مان سيتي 18:00 الكأس الدولية للأبطال توتنهام - إنتر ميلان 18:06 الدوري الهولندي هيراكليس - هيرينفين 14:15 Advertisements فينورد - روتردام 16:30 الكمار - فورتانا 22:00 الدوري البلجيكي جينت - يوبين 16:30 موسكورون أندرلخت 22:00 أنتويرب - بيفبرين 22:00 Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.