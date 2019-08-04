الامارات | اتحاد أميركا الجنوبية يوقف ميسي

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد أميركا الجنوبية يوقف ميسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقف اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ثلاثة أشهر مع غرامة بقيمة 50 ألف دولار أميركي، بعد انتقاده اللاذع للتحكيم خلال بطولة كوبا أميركا الأخيرة.

واتهم نجم برشلونة الإسباني التحكيم بـ«الفساد» بعد طرده ضد تشيلي في مباراة تحديد المركز الثالث، خلال المباراة التي أقيمت في البرازيل الشهر الماضي.

كما غضب ميسي لعدم احتساب ركلتي جزاء لبلاده في نصف النهائي ضد البرازيل المضيفة (صفر-2)، ليتهم اتحاد أميركا الجنوبية بمحاباة البرازيل.

وبعد طرد أفضل لاعب في العالم خمس مرات ضد تشيلي في المباراة التالية، لم يتمكن من احتواء غضبه «الفساد والحكام يحرمان الناس من الاستمتاع بكرة القدم».

ولم يحدّد الاتحاد القاري أول من أمس على موقعه القاري سبب إيقاف ميسي، لكنه قال إن الأمر مرتبط بالبندين الأول والثاني من المادة السابعة لقوانين الانضباط لديه.

ويتضمن البندان عبارات مثل «سلوك مسيء، مهين أو احتجاج تشهيري من أي نوع، وخرق قرارات، توجيهات أو أوامر هيئات قانونية».

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ويعني الإيقاف أن ميسي سيغيب عن مباريات ودية للأرجنتين ضد تشيلي والمكسيك وألمانيا، إذ تخوض الأخيرة أولى مبارياتها الرسمية في مارس المقبل ضمن تصفيات مونديال قطر 2022.

وكان «كونميبول» أوقف ميسي مباراة واحدة وغرمه 1500 دولار أميركي لطرده ضد تشيلي، ما سيحرمه خوض أول مباراة رسمية ضمن التصفيات.

وطرد ميسي في السادس من يوليو الماضي لاشتباك مع التشيلي غاري ميديل الذي طرد معه أيضاً، لكن اللاعب الموهوب بدا وهو يحاول إبعاد ميديل عنه دون الاعتداء عليه. وكان الطرد الثاني فقط في مسيرة النجم البالغ 32 عاماً.

وحلّت الأرجنتين ثالثة في البطولة بفوزها على تشيلي 2-1.

ورأى ميسي أن منتخب بلاده تعرض لظلم في خسارة نصف النهائي ضد البرازيل «سئمت الحديث عن الهراء في هذه النسخة من كوبا (أميركا)»، موضحاً «البرازيل كانت البلد المضيف وهم يديرون الكثير في (كونميبول) هذه الأيام، ما يجعل الأمر معقداً» على المنتخبات الأخرى، متحدثاً عن فساد في الكرة الأميركية الجنوبية.

وباستثناء كأس العالم تحت 20 عاماً وذهبية الألعاب الأولمبية 2008، لم يحرز ميسي أي لقب مع الأرجنتين، إذ خسر نهائي كوبا أميركا ثلاث مرات في 2007 و2015 و2016 وكأس العالم في 2014.

ميسي أحرز مع الأرجنتين كأس العالم تحت 20 عاماً وذهبية أولمبياد 2008.