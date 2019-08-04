الامارات | غوارديولا للاعبي سيتي: استعدوا سنواجه ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا للاعبي سيتي: استعدوا سنواجه ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حثّ مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، لاعبيه على الاستعداد «للتحدي الرائع» ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالفوز في مواجهتهما المبكرة اليوم في درع المجتمع.

وقاد المدرب الإسباني مانشستر سيتي إلى إحراز لقب «البريميرليغ» بفارق نقطة يتيمة عن ليفربول، في موسم ملتهب استمر فيه التشويق حتى الجولة الأخيرة.

ويجدّد الناديان خصومتهما عندما يلتقيان على ملعب ويمبلي في المباراة الافتتاحية للموسم. وتُقام مباراة درع المجتمع بين بطلي الدوري والكأس، وبما أن سيتي أحرز البطولتين فإنه سيواجه ليفربول وصيفه في الدوري.

وفيما أحرز سيتي ثلاثية محلية غير مسبوقة الموسم المنصرم مع الدوري والكأس وكأس الرابطة، وترشحه شركات المراهنات لإحراز لقب الدوري للموسم الثالث توالياً، يدرك غوارديولا مدى صعوبة المهمة ضد ليفربول.

خسر لاعبو المدرب الألماني يورغن كلوب الموسم الماضي بنقطة يتيمة، ضد سيتي، وعوضوا خسارة الدوري بتتويج في دوري أبطال أوروبا على حساب مواطنهم توتنهام في يونيو محرزين لقبهم السادس في المسابقة القارية.

وبرغم بعض المناوشات بينهما هذا الأسبوع، عندما تحدث كلوب عن الإنفاق الهائل لسيتي في السنوات الأخيرة في تعاقدات اللاعبين ما أغاظ غوارديولا، لايزال الإسباني يقدر مدرب ليفربول والفريق الذي صنعه في ملعب أنفيلد.

وقال مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق: «يلهمني في أشياء كثيرة. هو مدرب راقٍ، مدرب عالمي. هو جيد للغاية ومواجهة فرقه تشكل تحدياً كبيراً لي في كل مرة».

وأشعلت مزاعم كلوب بأن سيتي مع برشلونة وريال مدريد الإسبانيين وباريس سان جرمان الفرنسي تنفق من دون طائل في مجال التعاقدات، فتيل مناوشة قد يستمر على مدى 10 أشهر عندما ينطلق الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

وفي ظل فشل ليفربول بإحراز لقب الدوري منذ 1990، وسعي سيتي بإحراز لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، سيكون الطرفان سعيدين إذا تبادلا الأدوار في الموسم المقبل.

لكن غوارديولا يدرك أن فريقه سيصبح بحال تتويجه بلقب الدوري أول فريق منذ جاره مانشستر يونايتد (2006-2009) يتوّج ثلاث مرات توالياً.

تحدث عن الموسم الماضي «فزنا في كل لقب تقريباً، لكن ليس جميعهم. كان الأمر لافتاً. نبدأ الآن من الصفر. لكننا جاهزون لقبول التحدي».

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محرز وإيدرسون وأغويرو «راحة»

قبل 12 شهراً، حذر غوارديولا من الرضا الزائد بعد وصوله إلى حاجز الـ100 نقطة الرمزي في موسم 2017-2018 من الدوري الأشهر في العالم،

لكن هذه المرة يتخذ مقاربة هادئة بعد تأثره الإيجابي بنضوج لاعبيه في موسم ناري ضد ليفربول «أقنعني هؤلاء اللاعبون بما حققوه الموسم الماضي».

ويتوقع أن يريح غوارديولا مطلع الموسم لاعب وسطه الجزائري رياض محرز، وحارسه البرازيلي ايدرسون ومهاجميه الأرجنتيني سيرخيو اغويرو والبرازيلي غابريال جيزوس، بعد مشاركتهم في كأس أمم إفريقيا وكوبا أميركا.

ليفربول.. تحضيرات غير متوازنة

بالنسبة لليفربول، فإن مباراة درع المجتمع تشكل استعداداً رسمياً لموسمه بعد فترة تحضيرات غير متوازنة. ثلاث خسارات ومستويات عادية أثارت مخاوف حول إرهاق محتمل يحمله لاعبو الفريق من مشوارهم الطويل في دوري الأبطال.

ولايزال المهاجم السنغالي ساديو مانيه في فترة راحة بعد بلوغه نهائي كأس أمم إفريقيا، لكن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو والنجم المصري محمد صلاح والحارس البرازيلي أليسون عادوا من التزاماتهم الدولية في إفريقيا وأميركا الجنوبية.

وقال كلوب الذي أحرز فريقه درع المجتمع للمرة الأخيرة في 2006: «عندما تكون مرهقاً يصعب عليك أن تلعب أفضل كرة قدم. الآن تتحسن الأمور. نوعية اللاعبين العائدين تساعد بالطبع».

يورغن كلوب:

«عندما تكون مرهقاً يصعب عليك أن تلعب أفضل كرة قدم».

بيب غوارديولا:

«كلوب يلهمني في أشياء كثيرة. هو مدرب راقٍ، مدرب عالمي».