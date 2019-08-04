الامارات | 4 ميداليات تزيّن صدور أصحاب الهمم في مونديال «قوى الشباب»

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ميداليات تزيّن صدور أصحاب الهمم في مونديال «قوى الشباب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح منتخب فرسان الإرادة للشباب في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات أصحاب الهمم، وأهدى الرياضة الإماراتية أربع ميداليات ملونة في بطولة العالم لألعاب القوى للشباب المقامة بمدينة نوتويل السويسرية، إذ نال البطل أحمد جاسم ذهبية سباق 100 متر للكراسي المتحركة، وحقق عبدالله الغافري الميدالية الفضية في سباق 1500 متر، وحققت ذكرى الكعبي وشيخة سلطان فضية وبرونزية رمي القرص على التوالي.

وأشاد رئيس البعثة ماجد عبدالله العصيمي بالإنجاز الكبير، وقال: «إنه جاء ثمرة لاهتمام قيادتنا الرشيدة في اعقاب توفير كل عوامل النجاح لفرسان الارادة الذين لم يخيبوا التوقعات، حيث جاءت هذه البداية القوية التي تؤكد أن منتخبنا للشباب يملك الكثير وقادر على السير على درب الانجازات، وحصاد اليوم الأول دافع معنوي قوي لمنتخبنا مع بقية منافسات البطولة».

من جهته، أعرب مدير البعثة ذيبان سالم المهيري عن سعادته الكبيرة بالإنجاز الكبير الذي حققه أبطال الإمارات الشباب مع يومهم الأول للبطولة، وقال: «إن فرسان الارادة الشباب يمضون بقوة نحو النجومية العالمية، وأن خطط وبرامج اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم تحصد ثمارها العالمية، وقال إن شبابنا أثبتوا للعالم بقوة بأنهم عازمون على المحافظة على المكتسبات والانجازات الرياضية الدولية التي حققها أبطال منتخبنا في السنوات الماضية، وثمن المجهود الكبير الذي تقوم به الاندية المختلفة بالدولة والتي تعد شريكاً اساسياً مع اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم في تهيئة الابطال للظهور بمظهر مشرف والوصول الى منصات التتويج».