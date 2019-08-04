الامارات | الإنجليزي ماغواير.. أغلى مدافع في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن الإنجليزي ماغواير.. أغلى مدافع في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيصبح الإنجليزي هاري ماغواير أغلى مدافع في العالم بحسب وسائل الإعلام البريطانية، التي أشارت إلى موافقة فريقه ليستر سيتي على التخلي عنه لمانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (نحو 97 مليون دولار أميركي). وسيخضع المدافع الذي خاض 20 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا لفحص طبي روتيني في نهاية الأسبوع الحالي، قبل أن يصبح انتقاله رسمياً بحسب شبكتي «بي بي سي» و«سكاي».

وفي حال تأكد رقم الصفقة، سيتفوق ماغواير على الهولنديين ماتيس دي ليخت المنتقل الشهر الماضي من اياكس أمستردام الى يوفنتوس الإيطالي (75 مليون يورو، بالإضافة إلى 10.5 ملايين مكافآت) وفيرجيل فان دايك المنتقل من ساوثمبتون الإنجليزي الى مواطنه ليفربول (75 مليون يورو في يناير 2018).