الامارات | 10 أرقام تروي قصة نجاح حلبة مرسى ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام تروي قصة نجاح حلبة مرسى ياس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدخل حلبة مرسى ياس، خلال ديسمبر المقبل، عقدها الثاني على صعيد استضافتها جولات بطولة العالم لسباقات «الفورمولا1» التي تمثل قمة سباقات المقعد الأحادي والأكثر تشويقاً في رياضة المحركات، وتحظى بمتابعة جماهيرية ومشاهدة تلفزيونية غفيرة.
وعلى مدار 10 سنوات مضت، نجحت حلبة مرسى ياس في تحقيق أرقام تؤكد نجاحات الحلبة العصرية، ليس على صعيد استضافتها لسباقات «الفورمولا1» فحسب، بل في توظيف الحلبة في تدعيم السياحة وحسن الضيافة وتوعية المجتمع باللياقة البدنية والأحداث الرياضية المختلفة، والترفيه أيضاً، في دفعة كبيرة بفضل جدول الفعاليات الذي يمتد على مدار 365 يوماً في كل عام.
كما شكلت البنية التحتية العالية المستوى لحلبة مرسى ياس، مركز جذب للشركات ورجال الأعمال، سواء من داخل الدولة أو خارجها، في تنظيم المؤتمرات والمعارض، وغيرها من الفعاليات ذات المستوى العالمي.
«الإمارات اليوم» ترصد 10 أرقام تروي قصة نجاحات حلبة مرسى ياس منذ ولادتها عام 2009، تؤكد فيها مكانتها الرائدة وأهميتها واحدة من أحدث الحلبات على الساحة العالمية، على النحو التالي:
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