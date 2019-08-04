الامارات | نادي الإمارات يتعاقد مع 6 لاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الإمارات يتعاقد مع 6 لاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرمت شركة كرة القدم بنادي الإمارات ست صفقات جديدة بتعاقدها مع محمد عبدالعزيز محمد (21 عاماً، وسط مدافع) لخمس سنوات، ويوسف محمد حزام (24 عاماً، وسط) قادماً من بني ياس لثلاث سنوات، والعماني خليل بن نصيب الدرمكي (25 عاماً) لثلاث سنوات في فئة مواليد الدولة، والجزائري ضرار بن سعيد الله (19 عاماً) لخمس سنوات في فئة المقيمين، والبرازيلي ليثيري سيلفا (19 عاماً) لثلاث سنوات في فئة المقيمين، ومع الفرنسي داريو إيميل (19 عاماً) لثلاث سنوات في فئة المقيمين.

وكان الإمارات قد بدأ تعاقداته خلال الميركاتو الحالي بضم لاعب منتخب رواندا حكيم الزمانا مهاجيري الملقب بحكيمو، ومن المنتظر التعاقد مع الأجنبي الثاني قريباً، الذي من المتوقع أن يكون مهاجماً كرأس حربه.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد إسماعيل العوضي، في تصريحات صحافية، إن «التعاقدات تمت بناءً على موافقة اللجنة الفنية وحسب المراكز التي يحتاج إليها الفريق، ونتمنّى أن تخدم هذه التعاقدات الفريق في المرحلة المقبلة».