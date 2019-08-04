الامارات | محمد هلال: مع احترامي لطموح المنافسين.. الدوري «عيناوي»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هلال: مع احترامي لطموح المنافسين.. الدوري «عيناوي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع لاعب وسط فريق نادي العين لكرة القدم محمد هلال راية التحدي قبل انطلاق الموسم الجديد، مشدداً على أن الدوري سيكون عيناوياً قياساً بالشخصية والمقومات التي يتمتع بها، مشيراً في الوقت نفسه إلى احترامه الكامل لطموحات بقية الأندية.

وقال في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين وعن توقعاته للمنافسة في لقب الدوري: «لا أفضل الحديث بلغة التوقعات لأنني على قناعة تامة بأنها لعبة جماعية تكافئ الفريق الأفضل والأكثر جاهزية ورغبة في تحقيق أهدافه المرجوة، وشخصياً أعتقد أن العين يمتلك مقومات البطل مع الاحترام لجميع المنافسين، قياساً بالمجهود الذي يبذله الجميع خلال مرحلة التحضير، فضلاً عن رغبة اللاعبين الكبيرة في تحقيق جميع البطولات وشعورهم بالمسؤولية تجاه شعار هذا النادي الكبير، ولن يبخلوا بتقديم كل قطرة عرق من أجل تحقيق أهداف النادي وإسعاد الجماهير».

وحول طموحاته وفقاً للأولويات مع الفريق، قال: «الواقع يفرض على كل لاعب يتيح له القدر فرصة الانتماء إلى نادٍ كبير، أن يرفع من سقف طموحاته لأن العين فريق بطولات، ولكن التحدي الحقيقي بالنسبة للاعب الجديد يكمن في مضاعفة جهوده بالصورة المطلوبة لدخول القائمة الأساسية، خصوصاً أن الفريق مدجج بالنجوم لتحقيق طموحاته الشخصية والعمل على تقديم أفضل ما لديه حتى يكون عن حسن الظن».

وأكمل: «عندما يكون الحديث عن العين أحد أبرز أندية القارة والفريق الذي قدم نموذجاً مشرفاً لكرة القدم الآسيوية في كأس العالم الإمارات 2018، فكل المؤشرات تؤكد أنه لن يكون مشاركاً في أي بطولة من أجل الخروج بصورة مشرفة فحسب بل هدفه المنافسة الفعلية على اعتلاء منصات التتويج وحصد جميع البطولات على المستويين المحلي والقاري».

وعن أجواء معسكر الفريق، قال: «الحقيقة روح العائلة الواحدة تميز طبيعة تعامل الجميع هنا في معسكر العين من لاعبين وجهاز فني وإداري، وكل أعضاء بعثة الفريق تجدهم متعاونين مع بعضهم بعضاً، كما أن الاحتياجات المطلوبة للعمل في هذه المرحلة متوافرة والأجواء رائعة ومهيأة لتقديم أفضل ما لدينا». وتحدث هلال عن المدرب الكرواتي إيفان ليكو، وقال: «مدرب فريق العين شخص محبوب جداً لدى الجميع، ويسعى دائماً إلى غرس روح إيجابية في الفريق، ولا يقتصر تعامله مع اللاعبين على العمل في الميدان بل نجده قريباً منا حتى خارج المستطيل الأخضر، ويفرض على الجميع التعامل بسياسة الانضباط والالتزام والجدية، ويحرص على غرس روح التحدي في جميع الحصص التدريبية، ويتمتع بالشخصية القوية».

وعن أقرب اللاعبين إلى محمد هلال في الفريق، قال: «الجميع هنا قريبون من بعضهم بعضاً، وإن سألتموني عن الأقرب بالنسبة لي فسأسرد لكم جميع زملائي بقائمة المعسكر، ولكن ان كنتم تقصدون عن الثنائي بالغرفة فأنا في المعسكر الحالي مع زميلي جمال معروف».

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ورداً على سؤال عن حظوظ المنتخب في تحقيق الطموحات المرجوة، قال إن «الأبيض» قادر على بلوغ نهائيات كأس العالم والتتويج بلقب كأس الأمم الآسيوية قياساً بالعناصر التي تضمها القائمة، وقال: «نحتاج إلى تهيئة أسباب النجاح للمنتخب من خلال ترسيخ مفهوم تكامل الأدوار، لأن المسؤولية جماعية ولا تقتصر على اللاعبين في الميدان، فلكل شخص دور مهم مطالب بأدائه من موقعه في دعم طموحات الأبيض بداية من مجلس إدارة اتحاد الكرة والجماهير والإعلام، لأن الهدف واحد ولابد من منح الثقة للاعبين بالصورة المطلوبة، وتهيئة الأجواء المحفزة لهم من أجل تحقيق الطموحات المرجوة».

وحول ردة فعله حينما تلقى عرضاً للانتقال لصفوف العين، قال: «لن أذيع سراً إن قلت لكم احتجت لمساحة من الوقت حتى أستوعب المفاجأة، وانتابني آنذاك شعور صادق بالمسؤولية لأن العين ليس كأي نادٍ بالنسبة لنا في الدولة، كما تملكتني أحاسيس مفعمة بالسعادة والفخر والاعتزاز، واتخذت قراري وأدرك جيداً أنني أمام تحدٍّ كبير، وأسأل الله العلي القدير لي ولزملائي السداد والنجاح والتوفيق في تحقيق تطلعات جماهير هذا النادي الكبير، وأطمح إلى التواجد في قائمة الزعيم الأساسية للحصول على الشارة الدولية، لأن العين أكبر بوابة للانضمام إلى المنتخب الوطني».

العين يواجه الاتفاق السعودي ودياً اليوم

يؤدي فريق العين تجربة ودية جديدة ضمن معسكره الخارجي الذي يقيمه حالياً في سلوفينيا حينما يلتقي فريق الاتفاق السعودي في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت الدولة على ملعب غرنيا رادغنا، الذي يبعد من مقر بعثة الفريق نحو ثلث ساعة بالباص، وسيلعب مباراة أخرى أمام فريق إسترا الكرواتي تقرر أن تقام بعد غدٍ.

احتجت لمساحة من الوقت حتى أستوعب مفاجأة عرض العين.

المدرب ليكو شخص محبوب جداً.. ونعيش أجواء العائلة الواحدة.