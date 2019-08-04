الامارات | غرافيك.. اتحاد كلباء يخطف البقاء بالتكتيك الإيطالي

شكرا لقرائتكم خبر عن غرافيك.. اتحاد كلباء يخطف البقاء بالتكتيك الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح اتحاد كلباء في تحقيق البقاء بدوري الخليج العربي، وهو الحلم الذي تطلع إليه منذ عام 2010، عندما صعد للمرة الأولى للعب مع أكبر الأندية الإماراتية في مسابقات المحترفين.

وعلى الرغم من أن اتحاد كلباء لم يحقق سوى خمسة انتصارات، إلا أنه كسب النقاط المهمة للبقاء من 11 تعادلاً أيضاً، مستفيداً من أسلوب اللعب الدفاعي الذي انتهجه مدربه الإيطالي، فابيو فيفياني، وأسهمت البداية الجيدة لاتحاد كلباء، مطلع الموسم، في أن يعيش كامل الموسم مطمئناً لمستقبله، بعد أن جمع تسع نقاط في مطلع المنافسات، خصوصاً أنها تحققت على حساب فرق كانت منافسة على البقاء، وجمعها قبل ختام الموسم بثلاث جولات في أفضل موسم له منذ تدشين الاحتراف.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.